الامارات | تخريج دفعة جديدة من «صقور الوطن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الحفل الذي نظّمه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذراع التدريبية لكليات التقنية العليا، وكلية خليفة بن زايد الجوية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس علوم الطيران والإسناد الجوي، تحت اسم «صقور الوطن».

تأتي هذه المناسبة تتويجاً لجهود الخريجين، وعزمهم على تحقيق التفوق الأكاديمي والعسكري، ليصبحوا جزءاً أساسياً من قوة الوطن وأمانه.

حضر الحفل، الذي أقيم بمسرح كليات التقنية العليا في بني ياس، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ورئيس هيئة أبوظبي للتراث، فارس خلف المزروعي، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الركن راشد محمد عبدالله الشامسي، ورئيس القضاء العسكري، اللواء الركن عبيد سيف الكتبي، ورئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع، العميد الركن عبيد المنصوري، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، والرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، محمد غياث، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه عرض فيديو «صقور الوطن»، الذي ألقى الضوء على البيئة التعليمية المتميزة والتدريبات النوعية التي أعدت الخريجين.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمركز سيرت، محمد غياث، في كلمته، بالدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم في الدولة، ما أسهم في تمكينها من أداء رسالتها السامية في تأهيل وتمكين كوادرنا الوطنية، وأكد أهمية التعاون المثمر بين مركز «سيرت» وكلية خليفة بن زايد الجوية، الذي أثمر تخريج جيل من الشباب المؤهلين لخدمة القطاعين العسكري والأمني بكفاءة واحترافية.

وفي كلمة ألقاها أحد الخريجين، عبّر عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، التي قدمت لهم الدعم والثقة لتحقيق النجاح الأكاديمي، وأكد التزامهم الراسخ بخدمة وطنهم، والعمل بإخلاص لحماية أمنه واستقراره.

وفي ختام الحفل، قام اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، ثم تم التقاط الصورة التذكارية.

ويجسد هذا اليوم التزام دولة الإمارات بتزويد الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة، ليكونوا في طليعة المحافِظين على أمن واستقرار الوطن، وللإسهام في بناء مستقبل مشرق.