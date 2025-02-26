الامارات | انطلاق «دبي للخلايا الجذعية» بمشاركة 500 طبيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مؤتمر دبي للخلايا الجذعية بحضور أكثر من 500 طبيب ومتخصص، بمن فيهم كبار العلماء والمهنيين الطبيين وخبراء الصناعة من دول العالم.

ويسلط المؤتمر - الذي ينظمه المختبر الأول للخلايا الجذعية وعلم الجينوم (FSG) بدعم من هيئة الصحة بدبي (DHA) - الضوء على أحدث التطورات في الخلايا الجذعية والطب التجديدي.

وأكدت رئيسة المؤتمر، الدكتورة فاطمة الهاشمي، خلال كلمتها في الافتتاح، أهمية النهوض بأبحاث الخلايا الجذعية والتطبيقات السريرية والتوعية العامة، لافتة إلى علاجات الخلايا الجذعية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لسرطانات الدم والثلاسيميا وأمراض المناعة الذاتية، وألقى نائب رئيس المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دبي، حسن الهاشمي، كلمة ركز فيها على دور الابتكار والتعاون في تعزيز مكانة دبي مركزاً للتكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي.

وشهد المؤتمر منح شهادة «ممارسات التصنيع الجيدة للخلايا الجذعية (GMP)» إلى أول مختبر للخلايا الجذعية والجينوم، في دولة الإمارات، وتضمن الشهادة أعلى معايير السلامة والجودة في معالجة الخلايا الجذعية وعلاجها، ما يمثل علامة فارقة رئيسة لهذه الصناعة.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر، الذي يستمر يومين بفندق «ريتز كارلتون» في مركز دبي المالي العالمي، حفل توزيع الجوائز والأداء الخاص، وتضم فعاليات الحدث مناقشات وعروضاً علمية وورش عمل تركز على مستقبل العلاج بالخلايا الجذعية والجينات.