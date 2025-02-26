الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

أكد متسوقون كثرة العروض الترويجية التي تطلقها المتاجر، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، لكنهم لاحظوا أن التخفيضات مرتبطة بشراء كميات كبيرة من المنتجات، ولفتوا إلى أن معظم البضائع المطروحة ضمن العروض لا يحتاج إليها المتسوقون.

اتصالات

أبدى مستأجرون انزعاجهم الشديد من كثرة المكالمات الهاتفية من قِبَل شركات وساطة عقارية، لمعاينة شققهم من قبل مشترين، نتيجة رغبة المُلّاك في بيع الشقق، بما يخالف القانون، نظراً إلى أن عقود المستأجرين مازالت سارية لمدة تزيد على خمسة أشهر.

ضمان

لاحظ متسوقون ارتفاع كلفة الضمان الممدد لشراء الأجهزة الكهربائية، وتساءلوا عن مدى وجود معايير لهذا الأمر، خصوصاً مع حاجتهم إلى عملية الشراء والتسوق بشكل مستمر.

هاتف

تلقى متعامل مكالمة من شركة تقترح عليه استبدال رقم هاتفه، مقابل مزايا تتمثل في باقة مجانية لمدة ستة أشهر، وتساءل عن طبيعة عمل هذه الشركات، وما إذا كان الأمر يندرج في إطار الاحتيال والتلاعب.

أغنام

لوحظ وجود أغنام سائبة ترعى على أكتاف الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مليحة في الشارقة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة إرباك السائقين، ووصلت مناشدات إلى الجهات المعنية بزيادة وعي مُلّاك تلك الأغنام، وخطورة دخولها إلى الطرق العامة.