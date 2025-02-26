الامارات | «واي فاي» مجاناً في 29 محطة للحافلات والنقل البحري بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) مجاناً، بالتعاون مع شركة إي آند (اتصالات)، وتم توفيرها في 17 محطة للحافلات العامة، و12 محطة أخرى للنقل البحري، في مبادرة تهدف إلى إسعاد رواد النقل الجماعي في الإمارة، وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم للاتصال بالإنترنت من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة أثناء تنقلهم.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خالد العوضي، في بيان صحافي، أمس: «تندرج هذه المبادرة في سياق العمل المتواصل للهيئة على التحوّل الرقمي في جميع خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم والتوجهات الطموحة للدولة في هذا المجال، كما تأتي هذه المبادرة ضمن حرص الهيئة على إضفاء المزيد من المتعة والفائدة على التنقل اليومي للجمهور على متن الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، وترجمة رؤية الإمارة لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم».

وأضاف العوضي: «تم تركيب أجهزة (واي فاي) في 29 محطة حافلات ونقل بحري، والعمل جارٍ على قدمٍ وساق لتوفير الخدمة لتغطي جميع محطات الحافلات والنقل البحري التابعة للهيئة، البالغ عددها 43، منها 21 محطة حافلات، و22 محطة نقل بحري، ومن المتوقع الانتهاء من بقية المحطات في الربع الثاني من العام الجاري 2025».

وأوضح العوضي أن الخدمة ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق، لتوسيعها وتطويرها بالتعاون مع «إي آند»، وذلك لضمان تقديم أرقى خدمة «واي فاي» لركاب الحافلات ووسائل النقل البحري في إمارة دبي.