الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت وتجمعنا روابط أخوّة راسخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني، وذكرى التحرير».

وأضاف سموه: «الإمارات تحب الكويت، وتجمعنا روابط أخوّة ومحبة راسخة.. نسأل الله أن يديم على الكويت الازدهار والخير، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وشعبها العزيز».