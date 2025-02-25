الامارات | شرطة الشارقة تستعد لاستقبال شهر رمضان بخطة أمنية ومرورية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع طوال الشهر الفضيل، وتعزيز السلامة المرورية على طرق الإمارة.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بشرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، بالوعي المجتمعي وتعاون أفراد المجتمع مع رجال الشرطة في الحد من السلوكيات السلبية، وتحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة لهم، موضحاً أن الخطة الأمنية والمرورية تتضمن متابعة مواقع الخيم الرمضانية والمساجد، ورصد السلوكيات السلبية، مثل: التسول، وجمع التبرعات غير المرخصة، والباعة المتجولين، مع تقديم الدعم والاستجابة لكافة فئات المجتمع، كما تشمل الخطة متابعة حالة الطرق خلال أوقات الذروة، وتنظيم حركة السير والمرور في جميع الميادين والمناطق المحيطة بالمساجد؛ للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وضمان سلاسة الحركة المرورية وانسيابيتها.

وأضاف الناعور أن شرطة الشارقة ستواصل حملاتها التوعوية عبر مختلف وسائلها ومنصاتها الإعلامية؛ لنشر الثقافة الأمنية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في شهر رمضان المبارك، خاصةً فيما يتعلق بالقيادة الآمنة، وعدم الوقوف العشوائي بالقرب من المساجد، والخيم الرمضانية؛ حفاظاً على السلامة العامة، وتفادياً لوقوع الازدحامات، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، و عدم التردد في الإبلاغ عن أية ملاحظات أو سلوكيات سلبية من خلال الاتصال على الرقم الساخن (80040)، وللبلاغات الطارئة على الرقم (999)، وللبلاغات غير الطارئة(901)؛ وذلك تعزيزاً للشراكة المجتمعية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان خلال الشهر الفضيل.