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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية تنموية للبلدين.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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