الامارات | منصور بن محمد يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من "برنامج دبي لطب الكوارث"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من "برنامج دبي لطب الكوارث" والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبرنامج الإمارات الوطني للتدريب .

وقال سموه في تغريدة على منصة إكس": "نبارك لجميع الخريجين، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والعملية، وبما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في دبي ورفع جهوزية كوادرنا الطبية."