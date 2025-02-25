هطول أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.. إلى نشاط لرياح قوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة، واضطراب الموج في البحر، وهطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على معظم مناطق الدولة.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بمقدار يزيد على درجتين مئويتين، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى اليوم 10.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. في حين كانت المسجلة أمس 12.4 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة).

كما انخفضت درجة الحرارة العظمي بمقدار نحو 5 درجات مئوية عن أمس والتي بلغت فيه 34 درجة مئوية، بأم الزمول في العين، حيث بلغت أعلى درجة مسجلة على الدولة هذا اليوم 29.1 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتفصيلاً، تقع الدولة خلال هذه الفترة تحت تأثير بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يليه امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، من بداية الأسبوع حسب تقارير المتابعة من المركز الوطني للأرصاد، أدى إلي رياح جنوبية شرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة، يومي السبت والأحد، ومن الاثنين إلى الأربعاء يشهد الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل والمناطق الغربية، ورياح شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء يوم الإثنين ونهار يوم الثلاثاء.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، يضطرب تدريجياً من يوم الاثنين ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وساد طقس مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة ً الشمالية والساحلية والشرقية مع سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ووفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد شهدت الدولة نشاط لرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق وذلك من الساعة 14:30 يوم الثلاثاء 25/02/2025 وحتى الساعه 10:00 يوم الأربعاء 26/02/2025.25/02 - كما شهدت استمرار هبوب رياح نشطة إلى قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 55 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً.

ويتوقع المركز أن يسود اليوم طقس مغبر إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية صباحاً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وسرعتها من20إلى35تصل إلى50كم/س، والبحر شديد الإضطرب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا ً على البحر مثيرة للغبار أحياناً نهاراً على اليابسة، وسرعتها من20 إلى 30 تصل إلى45كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان