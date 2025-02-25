الامارات | بحضور محمد بن زايد وجورجا ميلوني.. مركز محمد بن راشد للفضاء يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية لتعزيز التعاون في مشاريع استكشاف القمر.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وتيودورو فالنتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية.