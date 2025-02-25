عمار بن حميد: الدفاع المدني ركيزة أساسية لتعزيز أمن وسلامة المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الدفاع المدني يشكل ركيزة أساسية في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيدا بالدور الحيوي لرجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، والتصدي للطوارئ والمخاطر بكفاءة.جاء ذلك خلال حضور سموه، اليوم، احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي أقيم في جامعة عجمان تحت شعار "الدفاع المدني وسلامة المجتمع"، بالتزامن مع "عام المجتمع"، تأكيدا على دور الدفاع المدني في توفير بيئة آمنة ومستدامة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن هذا الاحتفال يعكس التقدير العميق لجهود الدفاع المدني في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمثل سلامة المجتمع أولوية قصوى، وهو ما يظهر في الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الحديثة، والاستجابة الفورية للطوارئ.وأضاف سموه أن الإنجازات المحققة في قطاع الدفاع المدني جاءت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت الأمن والسلامة في صدارة أولوياتها، وسخّرت الإمكانات كافة لتعزيز سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشاد سموه بالدور البطولي لرجال الدفاع المدني، مثمنا تفانيهم في مواجهة المخاطر وما يقدمونه من تضحيات، مؤكدا أن الدفاع المدني في عجمان أثبت كفاءته بفضل الكوادر الوطنية المدربة والتقنيات المتقدمة التي تعزز سرعة الاستجابة للحوادث.

وخلال الحفل، كرّم سمو ولي عهد عجمان عددا من القيادات التي ساهمت في تطوير الدفاع المدني، ومن بينهم: اسم اللواء متقاعد المغفور له علي ماجد المطروشي، تقديرا لجهوده في توطين مهنة الإطفاء وتأهيل الكوادر الوطنية، واسم العقيد متقاعد المغفور له عبدالله أحمد الفلاسي، لمساهماته في تحديث الإدارة وتطوير أنظمة الوقاية والسلامة، وتكريم اللواء متقاعد صالح سعيد المطروشي، الذي أسهم في تحقيق إنجازات نوعية، والحصول على جوائز الريادة المؤسسية وإنشاء مراكز متطورة للإطفاء والإنقاذ البحري، كما كرم سموه رعاة الحفل والجهات الداعمة، والمتميزين من رجال الاطفاء في الامارة.

وتفقد سموه عددا من مركبات الاطفاء والتدخل السريع الحديثة والمبتكرة والتي تستخدم في عمليات الاطفاء والانقاذ وتأمين الفعاليات.

من جانبه، أكد العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أن القيادة الرشيدة، تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز قدرات الدفاع المدني، ما أسهم في تسريع الاستجابة للحوادث وتعزيز كفاءة الأداء وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى استمرار جهود الإدارة في ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة من خلال حملات التوعية، والبرامج التدريبية، والاستثمار في التقنيات الحديثة لضمان بيئة آمنة ومستدامة والحد من الحرائق.

وأكد الزعابي أن الدفاع المدني في عجمان سيواصل العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة والتكامل مع المؤسسات الحكومية لتحقيق أعلى معايير السلامة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في إمارة عجمان ودولة الإمارات.