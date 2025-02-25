حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول المصري

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية و ناصر شومان رئيس الادارة المركزية للنقل والتسويق ومؤمن الشهاوي نائب القنصل العام والوفد المرافق له في زيارة ودية لبحث علاقات التعاون بين البلدين.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل من وزير البترول المصري عن آلية عمل الوزارة والنشاط الذي تمارسه وشراكات التعاون مع عدد من الدول وتم مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير البترول المصري بالدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة في مختلف المجالات الاقتصادية على الصعيد الدولي ولا سيما تخزين النفط واستيراد البترول والمميزات الأخرى كونها تمتلك اضخم رصيف بترولي في العالم.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وفرص العمل المشترك بين دولة الامارات و جمهورية مصر العربية في مجالات مختلفة وسبل تطويرها بين البلدين.حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.