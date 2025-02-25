مهرجان الوثبة للتمور يواصل فعالياته خلال رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل مهرجان الوثبة للتمور فعاليات ومسابقات دورته الثانية، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، حتى 22 مارس المقبل ، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية خلال الشهر الفضيل، والاستمتاع بالأجواء التراثية التي يقدمها المهرجان.

ويضم المهرجان 40 محلاً لبيع التمور والصناعات المرتبطة بها، حيث توفر تنوعًا كبيرًا في منتجات التمور، التي تُعرض يوميًا أمام الزوار الراغبين في التسوق وشراء التمور الإماراتية الفاخرة بمختلف أنواعها، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى التي تُصنع باستخدام أجزاء من النخيل وغيرها من المنتجات القيمة.

كما يقدم المهرجان 12 مسابقة لتغليف التمور تشمل 6 أصناف خُصصت لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم.

ويسلط المهرجان الضوء على تنوع أصناف النخيل في الدولة من خلال محلات بيع التمور، التي تقدم منتجات مميزة وعالية الجودة، وباستخدام أفضل وسائل التعبئة المستدامة.

وضمن فعاليات المهرجان، تقام غدًا "الأربعاء"، مسابقة تغليف التمور "فئة التمور المحشوة"، حيث سيتم استقبال مشاركات المتسابقين في موقع المهرجان، بالقرب من المدخل الرئيسي لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، وذلك بعد التسجيل في الفئة المطلوبة عبر تطبيق الهواتف الذكية الموضح في كتيب المهرجان.