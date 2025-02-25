الامارات | لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 147 حالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم، لسداد مديونية 147 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 28، مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم، لسداد مديونية 147 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 28، بلغ مليارا و279 مليونا و987 ألفا و153 درهما، بينما بلغ مجموع المستفيدين 2648 مستفيدا.