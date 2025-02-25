الامارات | أحمد بن محمد يهنئ الكويت بيومها الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في يوم عز الكويت نهنئ قيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني داعين المولى عزّ وجلّ أن يُنعم عليهم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعليهم بالخير والمحبة، لتظل رايتها خفاقة في سماء المجد".