اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت

0 نشر
دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.


وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": نهنئ الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير ... ".

وتابع سموه قائلا: "الإمارات تحب الكويت، وتجمعنا روابط أخوّة ومحبة راسخة .. نسأل الله أن يديم على الكويت الازدهار والخير، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وشعبها العزيز".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements