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رئيس الدولة يهنئ أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني

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رئيس الدولة يهنئ أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأهلنا في الكويت بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار. العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة، ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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