الامارات | طقس اليوم... هطول أمطار الخير على العديد من مناطق الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العديد من مناطق الدولة، صباح اليوم، نزول أمطار خفيفة، مع تراكم السحب.

ودعت شرطة دبي السائقين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لهطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من إمارة دبي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وأشارت النشرة الجوية إلى احتمال سقوط أمطار، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، تتراوح سرعتها بين 20 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 55 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تؤدي الرياح القوية إلى إثارة الغبار والرمال، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية فوق البلاد.

وذكر بأن البحر سيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومعتدل إلى مضطرب في بحر عمان.