الامارات | مدارس تنجز تقارير الأداء الأكاديمي للطلبة وتدعو ذويهم لمناقشة نتائجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة من تقارير الأداء الأكاديمي والسلوكي للطلبة، في مختلف حلقات التعليم، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، إذ باتت متوافرة عبر البوابة الذكية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وأشارت إلى دعوة ذوي الطلبة إلى الاطلاع على نتائج أبنائهم، ومناقشتها مع المعلمين في كل مدرسة.

وتفصيلاً، أفادت إدارات مدرسية بأن البوابة الذكية تُعدّ من المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لتسهيل الوصول إلى المعلومات التعليمية وتطوير أساليب التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، فضلاً عن أنها تُتيح لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم بكل سهولة ويسر.

وأكّدت أهمية إطلاع أولياء الأمور على هذه التقارير، للتعرف إلى مستوى أبنائهم الأكاديمي والسلوكي، خلال الفصل الدراسي الثاني، في مختلف المواد الدراسية، ما يُمكّن ذوي الطلبة من التعرف إلى نقاط القوة، ومَوَاطن الضعف لدى أبنائهم، ويمنحهم فرصة التحفيز والمعالجة وفق احتياجات أبنائهم.

وقالت إن ذوي الطلبة يمكنهم الاطلاع على تقارير الأداء عبر الدخول إلى منصة البوابة الذكية باستخدام الرابط الإلكتروني lms.moe.gov.ae، وأوضحت أن الوصول إلى التقارير يتطلب اتباع عدد من الخطوات البسيطة، أهمها الولوج إلى البوابة الذكية، وتسجيل الدخول، واختيار المادة الدراسية، حيث إن هناك تقريراً منفصلاً لكل مادة دراسية، يوضح إنجازات الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، ويجب أن يختار ولي الأمر أيقونة «حصصي الدراسية» ليتمكن من الحصول على التقارير، ثم تحديد المادة المطلوبة، حيث إن تقييم أداء الطلاب يشمل ملاحظات وتوصيات المعلمين.

وأكّدت الإدارات لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، بما يسهم في دعم الطلبة وتحسين مستواهم الأكاديمي من خلال المتابعة المستمرة، كما دعت أولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية التي توفر الوقت والجهد.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارات مدرسية تنظيم اجتماعات حضورية مع ذوي الطلبة، على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة تقارير منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، إذ تركز هذه اللقاءات على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، لما لها من دور محوري في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق طموحاتها والإسهام في نهضة المجتمع.

وركزت المدارس على إعداد قوائم بأسماء المعلمين المسؤولين عن رفع التقارير الأكاديمية والسلوكية لكل فصل دراسي، بمن فيهم معلمو اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، لضمان سهولة تواصل أولياء الأمور مع الكوادر التعليمية عند الحاجة إلى أي استفسارات تخص تقارير الأداء.