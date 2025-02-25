الامارات | فائزون بجوائز «ملتقى مجالس الشباب 2025»: نتطلع إلى أن نكون الأبرز محلياً وعالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد فائزون بجوائز «ملتقى مجالس الشباب الأول 2025»، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب تحت شعار «الشباب والمجتمع يداً بيد»، بحضور وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، بأن الشباب جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع وتطوره، ونسعى من خلال مبادرات «مجالس الشباب» إلى تحقيق رؤية «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، مشددين على ضرورة الالتزام بالقيم والعادات الإماراتية في جميع المحافل، ليكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً.

وفي لقاء خاص مع «الإمارات اليوم»، شدّدت نائب رئيس مجلس شباب عجمان، أسماء سالم الشامسي، الحائزة جائزة أفضل عضو متميز على مستوى مجالس الشباب المحلية، على أن فوزها فخر كبير، والمؤسسة الاتحادية للشباب هي الداعم والمحفز الأول لأفكار الشباب الإبداعية التي تسعى جاهدة لتحويلها إلى واقع ملموس.

وأضافت أنها بعد انقضاء دورة مجالس الشباب الحالية، تسعى إلى نقل خبراتها المهنية وتوفير الدعم الأمثل لأعضاء الدورة الجديدة من مجلس عجمان للشباب، ومنها مبادرة مختبر الشباب 2024، التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في إمارة عجمان وتفعيل قدراتهم لتعزيز التنافسية، وتتضمن 21 مشروعاً مشاركاً، و19 مبادرة مع الشركاء، ونسبة رضا بلغت 96.7%، إضافة إلى استضافة 283 ضيفاً طوال أيام المبادرة، وفق رئيسة مجلس عجمان للشباب، موزة لوتاه.

وقالت نائب رئيس مجلس دبي للشباب، الذي حصد جائزة أفضل مجلس محلي للشباب على مستوى الدولة، عفراء السويدي: «دورنا في مجلس الشباب لا يقتصر على نشر الوعي، بل نحن ملتزمون بخلق بيئة حاضنة للقيم المجتمعية تساعد الشباب على تبنيها على المستويين الشخصي والمهني على حد سواء».

وذكرت السويدي «حرصنا خلال الدورة السادسة لمجلس دبي للشباب بأن نطلق مبادرات مستدامة تخدم مجتمع الشباب في إمارة دبي، متبعين في ذلك نهج المؤسسة الاتحادية للشباب في تبني المبادرات، مثل الحلقات الشبابية وغيرها، واستطعنا من خلال هذه المبادرات أن نجمع الشباب على مستوى إمارة دبي مع الخبراء والمختصين، وخلقنا بيئة تفاعلية محفزة للشباب ليتمكن الشباب من مشاركة تحدياتهم ومناقشتها مع أصحاب القرار، سعياً لإيجاد الحلول المناسبة لمجابهتها والتغلب عليها». وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب على مستوى الإمارة، نوهت السويدي بأن استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في عملية التسويق للمبادرات من أولويات المجلس.

وأشارت إلى أن أكبر إنجاز لمجلس دبي للشباب هو مبادرة «وثيقة قيم شباب دبي» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قيمي مستقبلي»، والتي تنقسم إلى مراحل عدة، الأولى كانت صياغة الوثيقة بإشراك عدد من الشباب في الجهات الحكومية والخاصة على مستوى إمارة دبي، أمّا المرحلة الثانية كانت صياغة الوثيقة بطريقة مبتكرة، وتم التعاون مع المكاتب الإعلامية في حكومة دبي على صناعة محتوى مبتكر يكون أقرب من الشباب ويتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم الإعلان عن الوثيقة وإدراجها بالنسخة الإلكترونية من خلال منصة تفاعلية تسمى «ملتقى شباب دبي»، وهي أكبر منصة تفاعلية في الإمارة تجمع الشباب وأصحاب القرار لمناقشة شؤون الشباب. أمّا المرحلة الأخيرة فقد كانت نشر الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق المؤثرين وصناع المحتوى.

وتعمل مجالس الشباب من خلال مبادراتها ومشاريعها المتنوّعة على تنفيذ «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.