الامارات | «طرق دبي»: ذكاء اصطناعي للتحكم في الإشارات الضوئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد UTC-UX Fusion، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبؤي، والتوأمة الرقمية، وسيتم تطبيق النظام الجديد في جميع التقاطعات المرورية الرئيسة على مستوى إمارة دبي، ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول النصف الأول من 2026.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا: «يخدم المشروع رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تراوح بين 10% و20%، ما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات، مثل: مركبات الطوارئ والنقل العام».

وأضاف: «يتمتع النظام المطوّر من الإشارات الضوئية بالعديد من الخصائص، وتشمل التنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية لتحسين توقيت الإشارات بشكل ديناميكي، استعداداً للحركة المرورية المتوقعة، ما سيعزز الكفاءة في إدارة الشبكة المرورية، ونظام التوأمة الرقمية، الذي يسمح بمحاكاة التعديلات على الإشارات الضوئية، وتحليل تأثيرها قبل تنفيذها فعلياً، وتحديد أولويات العبور، والاستفادة من بيانات أجهزة استشعار الطرق المستقبلية لضبط توقيت الإشارات بكفاءة».

وتابع: «يعتمد نظام UTC-UX Fusion على التكيّف مع التغيّرات المرورية في الوقت الفعلي، من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية، كما يدعم متطلبات ومشاريع مستقبلية، مثل تقنية التفاعل المشترك بين المركبات والبنية التحتية C-ITS/V2X، التي تتيح الاتصال بين المركبات الذكية والإشارات الضوئية لتحسين كفاءة الحركة المرورية، والإسهام بشكل فعّال في تقليل زمن الرحلات وتحسين الانسيابية المرورية، ما يعزز من تجربة التنقل داخل دبي».