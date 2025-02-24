قائد شرطة أبوظبي يطلع على المبادرات التطويرية بمركز الإمارات للأدلة الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على المبادرات التطويرية في مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، وآخر التطورات الحديثة في عملية استخراج الأدلة الإلكترونية، باستخدام الوسائل المبتكرة لإثباتها بدقة للجهات المختصة.

وتابع معاليه، خلال الزيارة، رحلة الأحراز الإلكترونية، وما تواجهه من تحديات في القضايا النوعية والتعامل معها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومسار التأهيل الخاص لفاحصي الأدلة الإلكترونية منذ تعيينهم على مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية إلى اعتمادهم فاحصين وخبراء في المجال.

وأوصى معاليه بأهمية الجاهزية ومراقبة أنماط الجريمة حول العالم والاستعانة بمراكز الأبحاث العلمية والممكنات، التي وفرتها حكومة أبوظبي، وذلك للارتقاء بمستوى الجاهزية في الفحص الإلكتروني الجنائي، مثل الأجهزة المستحدثة، بما فيها أجهزة «إنترنت الأشياء» والروبوتات والمركبات والطائرات المسيرة، وغيرها من أجهزه الذكاء الاصطناعي.

رافق معاليه، خلال الجولة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد طارق سلطان الزعابي، مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، والعقيد سالم حمد الشرقي العامري، نائب مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية.