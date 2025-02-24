الامارات | 28.9 مليون مستفيد من «بنك الإمارات للطعام» في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «بنك الإمارات للطعام»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمُتخصص بجمع وتوزيع الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله إلى المستفيدين حول العالم، نتائجه السنوية لعام 2024، حيث وصلت حملاته وبرامجه إلى 28.9 مليون إنسان حول العالم، بزيادة قدرها 55% على عام 2023، لتتجاوز المستهدفات المرسومة ومؤشرات الأداء العام بنسبة الـ100%.

وشارك نحو 5000 متطوع ومشارك في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، فيما بلغ عدد المتبرعين من الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية 1214 متبرعاً، بزيادة وصلت إلى 52%، كما نفذ 157 برنامجاً توعوياً شارك فيها نحو 4357 مشاركاً.

وبلغ حجم الأغذية التي سلمها «بنك الإمارات للطعام» إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 166.7 طناً، أُرسلت إلى غزة كحملاتٍ إغاثية ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، خلال شهر رمضان الفائت، و12.08 طناً أُرسلت إلى الجمهورية اللبنانية، حتى نهاية ديسمبر، في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وذلك ضمن جهود الدعم التي شارك فيها البنك بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق مستهدفات توفير الغذاء على المستوى العالمي، ودعماً لجهود دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة لمختلف الشعوب.

إلى جانب ذلك، أسهم البنك في ترك أثر بيئي إيجابي، تمثّل في تحويل نحو 5466 طناً من الأغذية عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك أحد مستهدفاته في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول عام 2027.

ريادة عالمية

وقالت رئيسة الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف: «العمل الخيري والإنساني الذي يقوم به بنك الإمارات للطعام، جزء من منظومة الخير والإحسان، والنهج الإنساني الذي توصي به القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وهذه النتائج المتواصلة التي يحققها البنك تعكس توجيهات ومتابعة حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في البقاء على النهج الذي تأسس من أجله البنك، وأهدافه السامية في إيصال الطعام إلى أكبر شريحة من مستحقيه حول العالم، وإدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة».

جهود شاملة

وتوزع إجمالي الوجبات التي وفرها البنك للمستحقين ما بين فائض الطعام والوجبات المطبوخة التي تبرعت بها المؤسسات الغذائية، إضافة إلى الطرود الغذائية وسلال المواد الأولية، فيما وصل حجم الطعام المستلم حتى نهاية ديسمبر 2024 إلى 16.923 طناً، وشملت المواد الغذائية التي جمعها البنك، خلال العام الماضي، الخضراوات والفواكه، والوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، والمعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.

شراكات دولية

أبرم بنك الإمارات للطعام 30 شراكة استراتيجية ما بين اتفاقات ومذكرات تفاهم مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الخيرية، والغذائية، كما رسّخ حضوره العالمي على صعيد العمل الخيري والإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة التي تصدّر بها قائمة الجهات المانحة، إضافة إلى المشاركة في مشاريع ومبادرات إنسانية، وذلك ضمن جهوده لإغاثة ومساعدة الشعوب، حيث شارك في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» في دورتها الـ21 لعام 2023، ونال المركز الثاني عن فئة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية.

إلى جانب ذلك، شارك البنك راعياً بلاتينياً للمؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم وقدم خلاله ورقة عمل، وعزز حضوره في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، وغلفود للتصنيع، والقمة العالمية للحكومات، ومهرجان حتا للعسل، ومبادرة سقيا ماء، ومبادرة عيد الأضحى، ووقف المليار وجبة فضلاً عن الحملات والمبادرات التي نظمها خلال شهر رمضان المبارك 2024.

ويعمل البنك وفق خطته الاستراتيجية 2023-2027 على تنفيذ خطة مبادرات وأنشطة إنسانية، إضافة إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال الإسهام في تنفيذ مبادرات مشتركة مع مبادرة النعمة وجهات حكومية، ودعم المزارعين المواطنين والشراكات مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.

96 مليون وجبة و524 فعالية

وزّع بنك الإمارات للطعام، منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024، أكثر من 96 مليون وجبة، ونفذ 524 فعالية وورشة وحملة، وبنى علاقات شراكة مع 262 شريكاً استراتيجياً، إضافة إلى توقيع خمس مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.

• 5000 متطوع ومشارك في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين.

• 1214 متبرعاً بالمواد الغذائية من المؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية.

منال بن يعروف:

• النتائج تنسجم مع توجيهات الشيخة هند بنت مكتوم، للعمل على إدارة فائض الطعام وإيصاله إلى أكبر شريحة من مستحقيه حول العالم.