حمدان بن محمد يلتقي هزاع بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «التقيت اليوم أخي هزاع بن زايد، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في مجلس المضيف بدار الاتحاد».

وأضاف سموه «استعرضنا، خلال اللقاء، مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات التي تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن... كما رحبنا خلال اللقاء بضيوف دبي من رجال الأعمال والقيادات المالية العالمية المشاركين في قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أميركا، الذين اختاروا دبي وجهةً لاحتضان لقائهم السنوي بمشاركة 250 مستثمراً من 100 شركة عالمية».