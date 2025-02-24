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رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا

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رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في روما مع معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا والتعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها. الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا لتحقيق تطلعات شعبينا نحو التقدم والازدهار».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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