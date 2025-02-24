الامارات | حمدان بن محمد وهزاع بن زايد يستعرضان مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الاثنين سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما حضر اللقاء عدد من الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

تم خلال اللقاء استعراض أهمية مواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة والتي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، وما تحفل به هذه المسيرة المباركة من إنجازات في مختلف المجالات، هدفها في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن وتأمين المستقبل الذي يكفل له الحياة الكريمة، والوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الرقي والتقدم.

وتبادل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية حول ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر وازدهار ضمن مختلف قطاعاتها الحيوية في سياق تكاملي مُلهِم بين أُطر العمل الاتحادي والمحلي، كما تناول اللقاء النموذج المُلهِم الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي والحرص على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمستوى جودة وسرعة الخدمات المقدمة للجمهور سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار، تأكيداً على الريادة الإماراتية في مجالات التطوير التي تضع رفاه الإنسان وتوفير أفضل نوعيات الحياة له في مقدمة أولويات التنمية.

إلى ذلك، رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بمجموعة من كبار المستثمرين وقيادات أبرز المؤسسات الاقتصادية من حول العالم، يزورون دبي لحضور قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أميركا، يتقدّمهم جيم دي ماري، رئيس الأسواق العالمية لبنك أوف أميركا.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": "التقيتُ اليوم أخي هزاع بن زايد، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في مجلس المضيف بدار الاتحاد".

وأضاف سموه: "استعرضنا خلال اللقاء مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات التي تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن".

وتابع سموه: "كما رحبنا خلال اللقاء بضيوف دبي من رجال الأعمال والقيادات المالية العالمية المشاركين في قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أمريكا، الذين اختاروا دبي وجهةً لاحتضان لقائهم السنوي بمشاركة 250 مستثمراً من 100 شركة عالمية".