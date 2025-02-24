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رئيس الدولة يختتم زيارته إلى إيطاليا

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رئيس الدولة يختتم زيارته إلى إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، روما في ختام «زيارة دولة» إلى الجمهورية الإيطالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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