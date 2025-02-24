رئيس الدولة يختتم زيارته إلى إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، روما في ختام «زيارة دولة» إلى الجمهورية الإيطالية.

محمد يوسف

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