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الامارات | رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد

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روما - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية "وسام الاتحاد" تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإيطالية وتعبيراً عن الاعتزاز بالروابط التاريخية بين البلدين وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه الى إيطاليا.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه المبادرة الكريمة منوهة بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات وإيطاليا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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