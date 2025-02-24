الامارات | "بيت الخير" تبدأ توزيع المير الرمضاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جمعية بيت الخير مع مطلع الأسبوع الثالث من شهر شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني الذي رصدت له 6 ملايين درهم بهدف دعم 12 ألف أسرة ضمن حملتها الرمضانية "حق معلوم" التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق ما يزيد على 65 مليون درهم.

وتتسلم الأسر المستحقة المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية بموجب اتفاق "بيت الخير" مع عدد من الجمعيات في الدولة وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لتسلم المير الرمضاني.

كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها "بيت الخير" في مختلف إمارات الدولة حيث تتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 إلى 3000 درهم حسب عدد أفراد الأسرة يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة كدعم غذائي للأسر في رمضان.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن مشروع المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها ومساعدتها في توفير احتياجاتها.

وأفاد بأن برامج ومشاريع "بيت الخير" تتنوع خلال شهر رمضان من أجل إشعار المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود أن هناك من يقف بجانبهم.

ونوه العوضي بأنه بجانب تنفيذ مشاريع المير الرمضاني وإفطار صائم تقوم الجمعية بتقديم الدعم للغارمين وللحالات الطارئة والمرضى المعسرين خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى توزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأسر الأكثر حاجة.

ودعا العوضي المحسنين الكرام وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة بزكاتهم وصدقاتهم لدعم "بيت الخير" في تنفيذ مشاريعها الرمضانية ضمن حملتها "حق معلوم" متوجهاً بجزيل الشكر والامتنان لهم على ما قدموه ويقدّمونه من دعم لمختلف برامجها ومشاريعها الإنسانية.