الامارات | تصل إلى 10 آلاف درهم.. تعرف إلى تفاصيل مخالفات المواقف العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شركة باركن تفاصيل مخالفات المواقف العامة في دبي، سواء فيما يتعلق بمواقف المباني متعددة الطوابق، أو المواقف الجانبية والساحات، أو المواقف العامة.

وفيما يتعلق بالمباني متعددة الطوابق، تضمنت المخالفات: فقدان التذكرة أو البطاقة الإلكترونية التي تحدد وقت وتاريخ استخدام الموقف العام وغرامتها 150 درهما، والتھّرب من دفع رسم الوقوف بأي وسیلة كانت وغرامتها 1000 درهم، وركن المركبة في غیر الأماكن المخّصصة وغرامتها 200 درهم، وركن المركبة في مكان ممنوع وغرامتها 200 درهم، وتجاوز المركبة الخطوط المحددة للموقف العام وغرامتها 200 درهم.

كما جاء من بين المخالفات ركن المركبة باستخدام موقَفین وغرامتها 200 درهم، والقیام بأي فعل من شأنه تعطیل استخدام الموقف العام بما في ذلك ركن المركبة بشكل یعرقل حركة السیر سواء داخل الموقف أو عند المدخل أو المخرج وغرامتها 200 درهم، وركن المركبة في الموقف العام المخصص لأصحاب الھمم بدون تصریح، أو عدم عرض التصریح بشكل ظاھر عند تحریر المخالفة وغرامتها 1000 درهم.

وشملت المخالفات كذلك ركن المركبة في الموقف العام المحجوز للغیر وغرامتها 1000 درهم، وتجاوز الحد الأقصى لمّدة الوقوف المسموح بھا، وغرامتها 500 درهم، وتجاوز ارتفاع المركبة الحد المسموح به لدخول الموقف العام وغرامتها 500 درهم، والقیام بأي فعل من شأنه تلویث الموقف العام وغرامتها 200 درهم، بالإضافة إلى إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو أجھزة المواقف أو اللوحات الخاصة بالموقف العام أو العبث بھا وغرامتها 1000 درهم.

أما فيما يتعلق بالمواقف الجانبية والساحات، تضمنت المخالفات: ركن المركبة من دون دفع رسم الوقوف المستحق، أو عدم عرض تذكرة الموقف بشكل ظاھر عند تحریر المخالفة وغرامتها 150 درهماً، وتجاوز الحد الأقصى لمّدة الوقوف المسموح بھا وغرامتها 100 درهم، وتجاوز مّدة صلاحیة تذكرة سداد الرسم وغرامتها 100 درهم، والقیام بأي أفعال من شأنھا عرقلة استخدام المواقف العامة وغرامتها 200 درهم.

وشملت أيضاً قیادة المركبة على الرصیف أو ركنھا علیه وغرامتها 200 درهم، وركن المركبة في مكان ممنوع داخل الموقف العام وغرامتها 200 درهم، وركن مركبة لا تحمل لوحة أرقام في الموقف العام وغرامتها 1000 درهم، وركن المركبة في المواقف العامة المخّصصة لأصحاب الھمم من دون تصریح أو بتصریح منتھي الصلاحیة، أو عدم عرض التصریح بشكل ظاھر عند تحریر المخالفة وغرامتها 1000 درهم، وركن المركبة في الموقف العام المحجوز للغیر، أو عدم عرض تصریح الحجز بشكل ظاھر عند تحریر المخالفة وغرامتها 1000 درهم.

وتضمنت كذلك عرض المركبات للبیع أو للتأجیر من دون تصریح وغرامتها 1000 درهم، وإنشاء مظلة للموقف العام من دون تصریح وغرامتها 1000 درهم، وإتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو أجھزة المواقف أو اللوحات الخاصة بالموقف العام أو العبث بھا وغرامتها 1000 درهم، ونقل أو إزالة الأجھزة أو اللوحات الخاصة بالموقف العام بدون تصریح وغرامتها 10 آلاف درهم.

أما بشأن المواقف العامة، فجاءت المخالفات كالتالي:

مباشرة أي أعمال أو أشغال في الموقف العام من دون الحصول على إذن إشغال من "باركن": المخالفة الأولى 2500، والمخالفة الثانية 5000 والمخالفة الثالثة فأكثر 10 آلاف درهم.

مخالفة أي من شروط التصریح: المخالفة الأولى 1000 درهم، والثانية 2500، والثالثة 5000 درهم.

إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو العبث بأجھزته أو معداته أو لوحاته: المخالفة الأولى 2500، والثانية 5000، والثالثة فأكثر 10 آلاف درهم.

عدم عرض التصریح أو إذن الإشغال الصادر عن "باركن" في الموقف العام: المخالفة الأولى 500، والثانية 1000، والثالثة فأكثر 2000 درهم.

نقل أو إزالة الأجھزة أو اللوحات الخاصة بالموقف العام بدون تصریح: 10 آلاف درهم.

التأخر في إعادة تركیب الأجھزة أو اللوحات الخاصة بالموقف العام عن الموعد المحدد من "باركن" أو عدم إخطار "باركن" خطیاً بإعادة التركیب: 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5 آلاف درهم.

استخدام أي أداة أو لافتة أو إشارة تفید بأن الموقف العام محجوز أو ممنوع الوقوف فیه وذلك على خلاف الحقیقة: المخالفة الأولى 2500، والثانية 5 آلاف، والثالثة 10 آلاف.

عدم التعاون مع مفتشي باركين أو عرقلة عملهم: المخالفة الأولى 1000، والثانية 2000، والثالثة فأكثر 4 آلاف درهم.

استخدام مسمى "مواقف دبي" أو أي مسمى آخر أو صور أو لوحات أو استخدام أي من مكونات نظام المواقف العامة في أي عمل تجاري أو تطبیق إلكتروني أو في أي وسیلة أخرى من دون الحصول على تصریح بذلك: 10 آلاف درهم.

مزاولة أي نشاط اقتصادي في الموقف العام بدون تصریح: 10 آلاف درهم.