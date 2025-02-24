الامارات | رئيس الدولة يلتقي الرئيس سيرجيو ماتاريلا في إطار "زيارة دولة" إلى إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار شراكتهما الإستراتيجية والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

ورحب الرئيس الإيطالي ـ خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في روما - بصاحب السمو رئيس الدولة .. معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تشكل دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات .. فيما أعرب سموه عن سعادته بزيارة بلد الحضارة والتاريخ العريق.. وقال سموه " إن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية قوية.. وزيارتي اليوم تعبر عن حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المشتركة في البلدين".

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على الإنجازات التي تحققت في مسار علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.. نحو مزيد من التطور في هذه العلاقات واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة خاصة التعاون في الجوانب الثقافية وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماما خاصا.

وأعرب سموه عن شكره للرئيس الإيطالي لحفاوة الاستقبال.. وتمنى له دوام الصحة والعافية ولإيطاليا الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والذي يضم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القصر الرئاسي حيث كان في استقباله فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وصافح سموه مستقبليه من الجانب الإيطالي، فيما صافح الرئيس سيرجيو ماتاريلا الوفد المرافق ثم التقطت الصور الرسمية.