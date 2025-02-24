الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تعلن عن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وذكرت أنه يجوز لشركات القطاع الخاص وبما بتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.

يأتي ذلك تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.