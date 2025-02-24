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"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس في الإمارات

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"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس الدولة من اليوم الاثنين إلى الأربعاء انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خاصة على السواحل والمناطق الغربية، ورياحاً شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة.

وأشار إلى وجود احتمال لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء يوم الاثنين ونهار يوم الثلاثاء كما يشير إلى اضطرب البحر تدريجياً من يوم الاثنين ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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