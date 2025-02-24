الامارات | قيادات من 14 جهة حكومية في دبي تبدأ زيارة استراتيجية إلى «شنغن» الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم المكتب التنفيذي، بالتعاون مع غرف دبي، زيارة استراتيجية لقيادات دبي من 14 جهة حكومية إلى مدينة شنغن الصينية، تبدأ اليوم ولمدة أربعة أيام.

وتتضمن الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة، إلى جانب زيارات ميدانية لوجهات ومؤسسات رائدة في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والتخطيط الحضري، والنقل، والاستدامة، والطاقة.

وتجسد الزيارة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء قيادات قادرة على استشراف المستقبل، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، واستلهام الأفكار المبتكرة التي تدفع عجلة التقدم في إمارة دبي، وتسهم في دعم موقعها ضمن أفضل مدن العالم.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أبرز التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مدينة شنغن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار المؤسسي، والاستدامة، والمدن الذكية، والقطاعات الناشئة بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للمواهب والأعمال والتقدم التكنولوجي.

وأكّد مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد العطر، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة القوية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وقال: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتميز دبي بأنها من أسرع مدن العالم تطوراً، وتسعى للتعلم من كل أنحاء العالم لتعزيز رحلة التطور».

وأضاف: «تعد شنغن من المدن النموذجية التي تتميز بتنافسيتها في التكنولوجيا والتصنيع المتقدم، وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واللوجستية، واحتضانها للشركات الكبرى، وكذلك في نموذجها الحضري المتفرد، لذلك تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة للاستفادة من التجارب الثرية للمدينة في هذه المجالات، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، وبما يعمل على تسريع خطط دبي وإحداث نقلات وتحولات جديدة في جميع القطاعات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وقطاعات التخطيط الحضري، والنقل، والاستدامة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التصنيع».

وتتضمن أجندة الوفد في مدينة شنغن 15 زيارة ميدانية، تشمل بورصة شنغن لتعزيز التعاون المالي عبر شراكات جديدة مع مؤسسات مالية في دبي، ومتنزه ليانهواشان لتبادل الخبرات في تصميم وتجميل الأماكن العامة لتحسين البيئة الحضرية، ومعهد التخطيط والتصميم الحضري في شنغن لتعزيز التعاون في التخطيط الحضري والاستدامة.

ويزور الوفد أيضاً مجموعة شنغن كابيتال لتعزيز التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة تينسنت لاستكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى شركة هواوي لمناقشة حلول الحكومة الذكية التي تقدمها الشركة والتعرف إلى أحدث الحلول التكنولوجية، وشركة BYD للاطلاع على توجهات صناعة السيارات الصينية المستقبلية، كما يزور الوفد مركز شنغن العالمي للمعارض والمؤتمرات، للتعرف إلى المرافق الحديثة وحلول البنية التحتية الذكية في المركز، واستكشاف فرص المشاركة في الفعاليات القادمة، وتعزيز حضور دبي على الساحة الدولية، فضلاً عن زيارة جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا لبحث فرص الشراكة في المشاريع البحثية والتعليمية المتخصصة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وزيارة منطقة التعاون التكنولوجي بين شنغن وهونغ كونغ، بهدف التعاون في تطوير استراتيجيات المجمعات التكنولوجية واستكشاف فرص الشراكة مع بيئة الابتكار المتقدمة في دبي، إلى جانب زيارة معهد التطوير الصيني، ومركز فينيكس وينجز للعمليات اللوجستية الذكية، ومكتب ترويج الاستثمار في شنغن، ومجموعة شنغن للمياه والبيئة، ومركز خليج شنغن الرياضي.

وتشمل الجهات المشاركة في الزيارة، المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة المالية في دبي، ودبي القابضة، ومجموعة تيكوم.