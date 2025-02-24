الامارات | سمر نديم: التكريم يضاعف مسؤوليتي تجاه الفئات الأكثر احتياجاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت المصرية سمر نديم، مؤسِّسة دار «زهرة مصر»، والفائزة بجائزة صانع الأمل 2025، بمنحة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التكريم سيضاعف من مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «هذه الجائزة أمانة في عنقي، وسأسعى جاهدةً لأكون عند حسن ظن كل من آمن برسالتي، والأمل ليس مجرد كلمة بل فعل قادر على تغيير الحياة، وسنواصل العمل لنكون دائماً سبباً في رسم الابتسامة على وجوه من فقدوها»، وعبّرت نديم عن فخرها وامتنانها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثّل تتويجاً لمسيرة العطاء، ورسالة إنسانية تهدف إلى غرس الأمل في قلوب من يحتاجون إليه.

وأضافت: «شعرت بفرحة غامرة، ليس فقط لأنني حصلت على الجائزة، بل لأن هذا التكريم يؤكد أن الخير مهما كان صغيراً يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في حياة الآخرين»، موضحة أن «مبادرة صنّاع الأمل تجسّد رؤية إنسانية راقية تُلهمنا جميعاً لمواصلة عمل الخير دون انتظار مقابل، لأنها تؤمن بأن كل إنسان قادر على أن يكون نوراً في حياة من حوله».

وحول خطتها لتوظيف الجائزة المالية البالغة مليون درهم، أوضحت نديم أن المبلغ سيمثّل نقطة تحول في عمل دار «زهرة مصر»، إذ سيتم استثماره في تطوير برامج الدار التي تهدف إلى دعم الأطفال الأيتام والأسر المتعففة، فضلاً عن تحسين الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدار.

وأضافت: «سنوظف الجائزة في توسيع نطاق خدماتنا، بحيث نتمكن من استيعاب عدد أكبر من كبار السن، حيث سيتم تخصيص جزء من المبلغ، لتوفير منح الرعاية الشاملة، ورحلات الحج والعمرة للنساء من كبار المسنين، فيما سيتم توجيه جزء آخر لدعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات، بما يضمن لهن مصدر دخل مستداماً يعزز من استقلاليتهن الاقتصادية».

وأكدت نديم أن الاستدامة تمثّل محوراً أساسياً في خططها، مشيرة إلى أن الجائزة ستسهم في بناء مشروعات تدر دخلاً ثابتاً للدار، بما يضمن استمرار رسالتها الإنسانية على المدى الطويل.

وأشادت نديم بالدور الريادي الذي تلعبه مبادرة «صنّاع الأمل» في نشر ثقافة العطاء، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني مشروعات إنسانية تُحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع، قائلة: «هذه المبادرة ليست مجرد منصة لتكريم أصحاب العطاء، بل رسالة للعالم بأن الأمل يمكن أن ينبت حتى في أصعب الظروف، وما يميزها أنها تركز على قصص الأشخاص الذين اختاروا أن يكونوا جزءاً من حل مشكلات مجتمعاتهم مهما كانت التحديات».

سمر نديم:

• «صنّاع الأمل» تجسّد رؤية إنسانية راقية، تُلهمنا جميعاً لمواصلة عمل الخير من دون انتظار مقابل.

• استغلال مبلغ التكريم في تطوير برامج دار «زهرة مصر»، وبناء مشروعات تدر دخلاً ثابتاً للدار.