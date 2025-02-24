الامارات | محمد بن راشد: الإمارات ستبقى عنواناً لنشر التفاؤل في العالم العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أحمد زينون، من المملكة المغربية، بلقب صانع الأمل الأول في الوطن العربي، ونال مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، كما وجّه سموّه بتكريمِ المتأهلتين إلى نهائيات النسخة الخامسة من مبادرة «صناع الأمل»، وهما سمر نديم من جمهورية مصر العربية، وخديجة القرطي من المملكة المغربية، ومَنْح كلٍّ منهما مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة «صناع الأمل» ثلاثة ملايين درهم.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للنسخة الخامسة من المبادرة الأكبر من نوعها، لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي الذي جرى، أمس، في «كوكا كولا أرينا» بدبي.

ونال أحمد زينون لقب صانع الأمل الأول في النسخة الخامسة، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي الذي تابعه عشرات الملايين في الوطن العربي، عن مبادرته لعلاج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ، أو ما يطلق عليه «أطفال القمر».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «صنّاع الأمل يجسدون المعنى العميق للحياة والعطاء بعيداً عن الأضواء.. صناع الأمل هم النماذج المُلهِمة لتغيير حياة المحتاجين دون انتظار شكر، وهذا هو الأثر الإنساني النبيل الباقي في ذاكرة وضمير الناس».

وقال سموه: «الوطن العربي يمتلك آلاف التجارب الرائدة في نشر الخير وخدمة الآخرين.. وتكريم هذه المبادرات والمساهمات النبيلة هو تكريم لقيم العطاء والإنسانية».

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين وجميع المشاركين في النسخة الخامسة، وقال سموه: «آلاف الملهمين العرب شاركوا في الدورة الخامسة من صناع الأمل.. أهل خير يجسدون قيم البذل، والإصرار على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.. نماذج عطاء مشرفة، وشعلة أمل تضيء دروبنا نحو غد أكثر إشراقاً».

وأكد سموه أن «دولة الإمارات ستبقى داعمة لصناعة الأمل وكل مبادرة ملهمة، وعنواناً لنشر التفاؤل في العالم العربي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن حفل إنساني جميل.. توَّجنا الليلة صانع الأمل الفائز، بعد استلام 26 ألف قصة لمبادرة صناع الأمل 2025، والفائز هو أحمد زينون من المغرب، نبارك له ونشدّ على يديه، ووجهنا بتكريم جميع المتأهلين الفائزين بنفس الجائزة».

وأضاف سموه: «حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية تجسد معنى العطاء النبيل، وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم، إيجابيين في التعامل مع التحديات التي تواجههم، مشاركين في نشر الخير للآخرين».

وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

محمد بن راشد:

• «صناع الأمل» تظاهرة إنسانية تجسد معنى العطاء النبيل، وتُلهم آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم، ومشاركين في نشر الخير للآخرين.

• صناع الأمل هم النماذج المُلهِمة لتغيير حياة المحتاجين دون انتظار شكر، وهذا هو الأثر الإنساني النبيل الباقي في ذاكرة وضمير الناس.