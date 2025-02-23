أمير الكويت يستقبل طحنون بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان بمدينة الكويت اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق لسموه.

ونقل سموه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته له بموفور الصحة ودوام العافية، سائلاً سموه المولى تعالى أن تنعم دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالمزيد من التطور والرخاء.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد متصل، عقد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، خلال زيارته، عدداً من اللقاءات حيث التقى كلاً على حدة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت.