الامارات | محمد بن راشد: «صناع الأمل» تظاهرة إنسانية تجسد معنى العطاء النبيل وتُلهم الشباب العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، صانع الأمل الأول في الوطن العربي المغربي أحمد زينون، كما كرّم الفائزتين سمر نديم وخديجة القرطي، خلال الحفل الختامي للنسخة الخامسة من المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «ضمن حفل إنساني جميل.. توجنا الليلة صانع الأمل الفائز بعد استلام 26 ألف قصة لمبادرة صناع الأمل 2025 ... والفائز هو أحمد زينون من المغرب ... نبارك له.. ونشد على يديه.. ووجهنا بتكريم جميع المتأهلين فائزين بنفس الجائزة».

وختم سموه بالقول: «حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية.. تجسد معني العطاء النبيل.. وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم... إيجابيين في التعامل مع التحديات التي تواجههم.. مشاركين في نشر الخير للآخرين».