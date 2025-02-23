الامارات | أكبر تبرع لـ«وقف الأب».. مرويس عزيزي يساهم بـ 3 مليارات درهم خلال حفل «صناع الأمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع رجل الأعمال مرويس عزيزي، بثلاثة مليارات درهم لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وسيتم استثمار المبلغ الذي قدمه مرويس عزيزي في بناء حي طبي متكامل يقدم خدمات متنوعة لمرضى السرطان تخليداً لذكرى ابنته التي توفيت بسبب السرطان.

وأكد عزيزي أنه تعلم من الرؤية الانسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجهوده في نشر ثقافة العطاء والعمل الخيري.

وتحدث مرويس عزيزي عن أنه قدِم إلى دبي قبل 31 عاماً وترعرع أبناؤه فيها وتعلموا الكثير من فكر ورؤية القيادة الحكيمة.