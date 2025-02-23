اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، برئاسة سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، وسعادة حميد عبدالله الشمري، نائباً الرئيس.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من سعادة مبارك حمد المهيري، سعادة غنام بطي المزروعي، سعادة بدر سليم سلطان العلماء، حمد محمد المرر، حمد عبدالله الحمادي، ياسر سعيد المزروعي، شايستا أصف، وإبراهيم حسين ناصر.

وبموجب القرار، سيتولى مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية إدارة كافة شؤون معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements