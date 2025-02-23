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خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

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  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية 1/2
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، برئاسة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، وحميد عبدالله الشمري، نائباً للرئيس.

يضمُّ المجلس في عضويته كلاً من: مبارك حمد المهيري، غنام بطي المزروعي، بدر سليم سلطان العلماء، حمد محمد المرر، حمد عبدالله الحمادي، ياسر سعيد المزروعي، شايستا أصف، وإبراهيم حسين ناصر.
وبموجب القرار، سيتولى مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية إدارة كافة شؤون معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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