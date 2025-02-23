الامارات | رئيس الدولة ونائباه يتمنون لبابا الفاتيكان الشفاء العاجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان متمنياً لقداسة البابا فرنسيس الشفاء العاجل وذلك إثر العارض الصحي الذي تعرض له، داعياً المولى عز وجل أن يمتعه بدوام الصحة العافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتين مماثلتين إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.