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صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"

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صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"

ابوظبي - سيف اليزيد -  وقع صندوق الوطن، مذكرة تفاهم مع جمعية السواعد الخضراء، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة البيئية والحد من آثار التغير المناخي، من خلال ابتكار حلول محلية متجددة تدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة.

وقع المذكرة، ياسر علي القرقاوي، مدير عام الصندوق، وسهيل سعيد الفلاسي، مدير عام الجمعية.

وقال القرقاوي، إن المذكرة تؤسس لتعاون مثمر وبنّاء بين الطرفين، تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في حماية البيئة، وتجسيداً لمساهمة المجتمعات في جهود التنمية الوطنية، والعمل على زيادة الوعي والتفاعل المجتمعي، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وإنجاز أهدافها المرسومة.

وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تجسيد مساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة لدولة الإمارات، عبر زيادة الوعي والتفاعل المجتمعي.

من جانبه، أوضح سهيل الفلاسي أن جمعية السواعد الخضراء، تسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال برامج توعوية ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف الإمارات البيئية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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