الامارات | حمدان بن محمد: 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة. وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ».

وأضاف سموه: «والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات».

وتابع سموه: «وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا».