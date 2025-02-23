الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل ذوو طلبة: كيف نتأكد من تلبية المدارس الخاصة المعايير الأكاديمية وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الثقافي في نفوس الطلبة؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها وفرت على موقعها الرسمي لوحة أداء المدرسة لاستعراض إنجازات المدرسة، بهدف رفع مستوى الشفافية والمسؤولية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في جميع المدارس الخاصة بأبوظبي، وتعتبر معياراً مرجعياً لضمان الجودة بالنسبة لأولياء الأمور. وتعكس اللوحات صورة واضحة عن مدى التزام المدرسة بتحقيق التميز الأكاديمي والتكامل الثقافي، وفقاً للمعايير الدولية، ما يسهل اتخاذ قرارات صائبة عند اختيار مدارس الأطفال.