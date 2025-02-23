الامارات | محاكاة لمشروع تجاري في «أبوظبي للإدارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت كلية أبوظبي للإدارة مخيم الأعمال لطلبة مدارس الدار، حيث خاضوا تجربة محاكاة «متجر القهوة»، التي تم تطويرها بالشراكة مع Sims Institute، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم. ووفرت هذه التجربة التفاعلية للطلبة فرصة لإدارة مشروع تجاري، واتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة تنافسية. ويهدف البرنامج إلى تحدي المشاركين، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وإعدادهم للنجاح الأكاديمي والمهني، من خلال دعم النمو الشخصي، وتوفير فرص التعلم والتطوير المتقدم عبر مجموعة واسعة من المجالات.

وشكّل الطلاب فرقاً لإدارة مشاريع مقاهٍ افتراضية، واتخذوا قرارات تتعلق بالتأسيس، والعلامة التجارية، والتوسع في الأسواق، إلى جانب تصميم الشعارات والمواد التسويقية لتعزيز هوية مشاريعهم، وتم اختيار فريقين فائزين، الأول لتحقيقه أعلى إيرادات، والثاني لأفضل ملصق وعرض تقديمي، كما أظهر الطلبة المشاركون في المخيم قدرتهم على تطبيق مفاهيم الأعمال في الوقت الفعلي، ما يعكس إمكاناتهم كقادة مستقبليين، فيما تواصل كلية أبوظبي للإدارة التزامها بالتعلم التطبيقي، حيث يسهم المخيم في ردم الفجوة بين النظريات والممارسة، وإعداد الطلبة بمهارات ريادية تؤهلهم للنجاح في عالم الأعمال.