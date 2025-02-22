«شرطة دبي» تنظم اليوم الرياضي للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي ممثلة في مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة القصيص ومجلس حماية، ومجلس سفراء الأمان، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فعاليات اليوم الرياضي للمدارس، وذلك في مدرسة أسماء بنت النعمان للتعليم الثانوي في الطوار، بمشاركة 580 طالبة.

وتضمن اليوم الرياضي مجموعة من الفعاليات، منها «الرماية»، وعزف للفرقة الموسيقية في شرطة دبي، وعرض للكلاب البوليسية، وعروض لرياضة التايكواندو والجوجيتسو، والايروبيك، وفعاليات للدراجات الهوائية، وألعاب ترفيهية، إلى جانب مشاركة دُمية الشرطية أمنة.

ويأتي تنظيم اليوم الرياضي للمدارس في إطار إسعاد المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي.

الحضور

حضر فعالية اليوم الرياضي، فاطمة الشحي نائب مدير مدرسة أسماء بنت النعمان للتعليم الثانوي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص.

وفي الختام، كرمت فاطمة الشحي الحضور والمشاركين في اليوم الرياضي بشهادات تقدير ودروع.