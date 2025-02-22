انطلاق أعمال البرلمان العربي للطفل بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

انطلقت أمس، في الشارقة، أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور أعضاء البرلمان من 14 دولة عربية.

وحضر الجلسة - التي عقدت في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمدينة الشارقة - معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والسفيرة لبنى ممدوح عزام، مديرة إدارة الطفل بجامعة الدول العربية، وحليمة العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، ومديرو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من المسؤولين.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال الجلسة الأولى التي ترأستها أميرة طارق العائب من ليبيا، لإجراء الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.