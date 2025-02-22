مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية تفتح باب الترشح لـ«جائزتي رعاية الموهوبين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فتح باب الترشح للجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين اللتين ينظمهما المركز العالمي لرعاية الموهوبين أحد المبادرات العالمية للمؤسسة بهدف دعم وتشجيع الجهود المبذولة في مجال تربية ورعاية الموهوبين على مستوى العالم.

تستهدف «الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين» الباحثين وحملة الدكتوراه المتخصصين في مجالات تربية وتعليم الموهوبين، وتنمية المواهب، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

تهدف الجائزة إلى دعم الأبحاث العلمية المتقدمة التي تسهم في تطوير منظومات تعليم الموهوبين على المستوى العالمي، من خلال تعزيز أفضل الممارسات البحثية.

من جانبها تستهدف «الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين» العاملين في المدارس الذين أطلقوا مشاريع ومبادرات في مجال تربية وتعليم الموهوبين وتهدف إلى تحفيز الجهود التعليمية الرائدة التي تدعم الموهوبين، وتقديم نموذج عالمي متكامل لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال وتُمنح للمشاريع أو البرامج المدرسية حيث تُتاح الفرصة للمدارس الحكومية والخاصة، من مرحلة رياض الأطفال وحتى ما قبل الجامعة، التي حققت إنجازات بارزة في دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين للمشاركة وذلك من جميع أنحاء العالم.

ويستمر تلقي الترشيحات للجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن جائزتي المركز العالمي لرعاية الموهوبين، تعكسان رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز الإبداع والبحث العلمي، وتكريم الموهوبين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين تأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم قطاع التعليم على المستوى العالمي، وتعزيز بيئة محفزة لتطوير الموهوبين بينما تساهم الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في دعم البحث العلمي والاستفادة من نتائجه في تطوير النظم التعليمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وأشار السويدي إلى أن هذه الجوائز تندرج ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المركز العالمي لرعاية الموهوبين لتعزيز ثقافة الموهبة على المستوى العالمي وتوفير منصة تفاعلية لدعم المبدعين في مختلف المجالات.

وسيتم تقييم الطلبات المؤهلة من قبل لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال تعليم ورعاية الموهوبين ممن يتمتعون بخبرات أكاديمية وعملية واسعة في مجالات البحث والتطوير التربوي.