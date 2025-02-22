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هزاع بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

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هزاع بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، راجين للمملكة دوام التقدم والازدهار».
وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية نموذج في العلاقات الأخوية الضاربة جذورها في التاريخ والممتدة نحو المستقبل الزاهر لبلدينا والمنطقة والعالم».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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